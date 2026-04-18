Лавров: Россия не «обезьянничает» за НАТО

Россия не «обезьянничает» за НАТО, эмиссары которого призывают другие страны разрывать отношения с российской стороной. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на сессии Анталийского дипломатического форума, передает ТАСС.

Сергей Лавров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Сергей Лавров

«Мы все знаем, что приезжают в Центральную Азию и наши американские коллеги, и коллеги из Брюсселя ... и начинают, те, кто повежливее, просто предлагают какие-то проекты, которые явно вступают в противоречие с теми схемами», которые существуют в ЕАЭС или СНГ, сказал Сергей Лавров.

Менее вежливые политики, утверждает министр, предлагают инвестиции странам за прекращение реализации долгосрочных проектов с Россией. «Есть и третьи, которые ничего не обещают, просто говорят: "Если вы будете и дальше с Россией что-то там новое подписывать, мы против вас санкции введем"»,— заявил он.

По словам Сергея Лаврова, Россия так не поступает. На Западе, сказал он, «более жесткая дисциплина», а у Москвы нет таких требований к союзникам, «чтобы они все говорили "yes, sir" или "yes, comrade"». Министр подчеркнул, что российские власти «не привыкли загонять людей в какие-то объединения силой» и всегда ищут баланс интересов.

Также он высказал мнение, что «НАТО находится не в лучшем состоянии», но подчеркнул, что Россия не вмешивается в дела Альянса.