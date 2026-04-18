Адвокат депутата Госдумы прокомментировал решение суда отпустить напавших мигрантов

Депутат Госдумы Михаил Матвеев опубликовал в своем Telegram-канале комментарий своего адвоката Андрея Соколова к решению Самарского областного суда в отношении мигрантов, напавших на депутата и его водителя Василия Дятленко. Адвокат считает, что решение областного суда «оставить без изменения приговор Промышленного районного суда Самары в отношении лиц, совершивших насильственные преступления, сложно назвать справедливым и понятным для общества».

«Если без канцеляризмов говорить простым русским языком, суд апелляционной инстанции фактически согласился с мягкой и заниженной оценкой произошедшего, не дав должной реакции на серьезные обстоятельства преступления в отношении депутата Государственной Думы и лиц, которые противодействовали череде преступных и общественно опасных действий, пресекали грубое нарушение общественного порядка, подвергая себя опасности со стороны группы преступников, среди которых были и такие, кто совершал преступление не первый раз», комментирует Андрей Соколов.

Адвокат считает, что потерпевшие не получили адекватной правовой защиты, а наказание не соответствует тяжести произошедшего. Он обращает внимание, что подсудимые не явились в апелляцию и фактически скрылись, воспользовавшись формальным правом не участвовать в рассмотрении жалобы. По словам Андрея Соколова, «такая ситуация стала возможной именно из-за первоначального приговора: подсудимые были выпущены на свободу без меры пресечения». Решение Самарского областного суда будет обжаловано.

В июле 2024 года на Девятой Просеке в Самаре несовершеннолетний иностранец поругался с водителем маршрутки и ударил его. Михаил Матвеев и его водитель Василий Дятленко вмешались в конфликт. В результате на них напали сам несовершеннолетний и еще двое мигрантов. Очевидцы остановили избиение, одного из нападавших задержали сразу, двоих разыскали и арестовали позднее.

В декабре 2025 года Промышленный районный суд Самары признал трех мигрантов виновными в причинении вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ), хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 п.п. «а», «б», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Их приговорили к реальным срокам, но с учетом времени содержания в СИЗО суд отпустил обвиняемых из-под стражи.

Прокуратура и депутат Госдумы Михаил Матвеев пытались обжаловать решение суда. Но 17 апреля Самарский областной суд оставил без изменения приговор районного суда.

Руфия Кутляева