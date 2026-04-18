ФАС заступилась за селлеров

ФАС вынесла маркетплейсам предупреждение за задержку выплат продавцам. Как рассказывал “Ъ FM”, селлеры не могли получить свои деньги от Wildberries более месяца. Пострадали даже те, кто оформил платную услугу по немедленному выводу средств. Маркетплейс подтверждал проблемы, указывая на технический сбой. Теперь антимонопольная служба предписала Wildberries и Ozon устранить нарушения до 15 мая. Последний увеличил сроки выплат продавцам еще два года назад. Аналогично в марте поступил маркетплейс Wildberries.

Будет сложно заставить всех крупных игроков смягчить условия, но сейчас как минимум обсуждается вопрос компенсаций, отметила председатель и исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая:

«Да, действительно, один из самых острых вопросов последнего времени — задержки по выплатам. Какое решение примет ФАС в отношении компании, сказать сложно, потому что, условно говоря, изменения уже произошли на рынке. Поэтому, на мой взгляд, если говорить в целом о сроках выплат, то пересматривать их нужно не только в отношении Wildberries, но и в отношении всех остальных крупных игроков.

Готов ли регулятор настолько системно подойти к пересмотру существующих правил выплат, сказать сложно. Но то, что предприниматели поддержат ограничение сроков выплат, очевидно. По поводу компенсаций могу сказать, что мы со своей стороны тоже направляли предложение. У всех предпринимателей в любом случае есть законное право требовать компенсацию через суд. Но дело в том, что по 395-й статье это не такие большие суммы — скорее речь идет о дополнительной судебной нагрузке. К слову, у нас была онлайн-встреча: предприниматели встретились с представителями компании РВБ, где со стороны компании было сказано, что они рассматривают этот вариант. В каком именно виде — не уточнили, но дали понять, что готовы пойти навстречу».

Кроме того, ФАС обратила внимание на галочку «оригинал» на Ozon. По мнению антимонопольной службы, такая маркировка является лишь платной услугой и «не гарантирует достоверность сведений о товаре». Но здесь у маркетплейса гораздо больше возможностей защититься, считает аналитик Data Insight Сергей Семко:

«В большинстве случаев эти действия предпринимаются с целью защиты селлеров. Это довольно крупное сообщество — несколько миллионов человек. Резкое увеличение сроков возврата оборотных средств стало для них значимым событием и было воспринято негативно, поэтому предписание ФАС выглядит логичным и достаточно легко контролируемым. Однако неясно, насколько быстро маркетплейсы смогут выполнить требования, поскольку к моменту вступления правил в силу у них уже сформированы финансовые планы, которые сложно оперативно пересмотреть.

Отдельные претензии касались "зеленой галочки", которую Ozon предлагает селлерам на платной основе. Возможно, именно в этом вопросе маркетплейс сможет пойти на уступки. При этом по Ozon переговорная позиция выглядит более сильной, поскольку маркетплейсы в текущих условиях проводят работу по проверке оригинальности товаров. Многие селлеры справедливо указывают, что речь идет о платной услуге. Однако если маркетплейс усилит и систематизирует проверку оригинальности, он сможет обосновать сохранение этой отметки».

Ранее ФАС потребовала от маркетплейсов скорректировать комиссии для российских и иностранных продавцов. По словам селлеров, китайский бизнес не платит настолько большие сборы и может держать низкие цены. Кроме того, претензии были к системе скидок от маркетплейса, которые навязывались продавцам. Wildberries пообещал уравнять комиссии и дал партнерам возможность отказываться от акций в личном кабинете. Ozon в свою очередь предложил ограничить предельный размер сборов. Кроме того закрепить источник скидки, чтобы продажи товаров одной категории не финансировали скидки в других.

Александра Абанькова