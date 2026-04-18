Минэнерго Турции заявило о необходимости диверсификации поставок газа

Турция стремится диверсифицировать поставки газа, включая российский сжиженный природный газ (СПГ). Об этом журналистам заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар, передает Reuters.

Срок действия контракта, регулирующего поставки природного газа из Ирана в Турцию, истекает в ближайшие месяцы, отметил господин Байрактар. Власти обеих стран могут обсудить продление договора, однако сейчас никаких переговоров по этой теме не ведется, сообщил он.

Агентство Bloomberg писало в конце марта, что Иран остановил поставки газа в Турцию из-за удара Израиля по газовому месторождению Южный Парс в Персидском заливе. В 2025 году Турция импортировала 14% иранского газа. Источники агентства отмечали, что Анкара продолжает закупать газ у России и Азербайджана, а также использует свои запасы.

В январе — феврале 2026 года Турция снизила поставки газа из России на 27%, до 3,8 млрд куб. м год к году, подсчитал ТАСС на основе данных Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции. В феврале Анкара суммарно импортировала 1,09 млрд куб. м газа по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку».