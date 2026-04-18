Суд признал незаконным деления земельного участка в Сарапульском лесничестве
Суд в Удмуртии признал незаконным деление участка земли Сарапульского лесничества на площади более 0,57 га после вмешательства природоохранной прокуратуры республики. Об этом сообщили в ведомстве.
По итогам проверки установлено, что администрация Сарапульского района вопреки лесному и земельному законодательству образовала два земельных участка сельхозназначения, после чего сдала их в аренду в 2024 году физлицу.
Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме: образование земельных участков признано незаконным, а договор аренды аннулирован.