Уральского поэта Наума Блика оштрафовали за неисполнение обязанностей иноагента

Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал уральского музыканта и поэта Дмитрия Иордатия (признан иноагентом) с псевдонимом Наум Блик за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч.1 ст.19.34 КоАП РФ), следует из картотеки суда. Точная сумма взыскания с музыканта не уточняется. Впрочем, санкция статьи предусматривает штраф от 30 до 50 тыс. руб. Решение было вынесено девятого апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наума Блика внесли в реестр иностранных агентов в июне прошлого года. По данным ведомства, он принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Кроме того, он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. А также, считает ведомство, выступал против специальной военной операции на Украине.

Так, ранее Дмитрий Иордатий (признан иноагентом) обязан был самостоятельно сообщить властям, что выполняет функции иностранного агента. Не сделав этого, он нарушил порядок деятельности иноагента.