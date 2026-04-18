Moody's понизило кредитный рейтинг Бельгии до A1 впервые за 15 лет

Американское агентство Moody's впервые за 15 лет понизило финансовый рейтинг Бельгии с Aa3 до A1, сославшись на опасения относительно перспектив экономического роста страны, ухудшение фискальной политики и рост государственного долга. Об этом сообщил телерадиовещатель RTBF.

«Решение о понижении рейтинга Бельгии до A1 отражает нашу убежденность в том, что нынешнее правительство не сможет принять достаточные меры для стабилизации долговой нагрузки»,— сообщили в Moody's. Новых мер и реформ правительства «недостаточно для компенсации негативного фискального давления, вызванного увеличением процентных платежей, дополнительными расходами на оборону», а также снижением расходов, заявили в агентстве.

В июне 2025 года международное агентство Fitch уже понизило рейтинг Бельгии с AA- до A+. В организации заявили, что такие меры связаны с ослабеванием фискального положения страны за последние несколько лет. Как сообщили в Fitch, ситуация обусловлена ростом расходов на содержание стареющих активов, расходов на оборону, увеличением трансфертов Евросоюза и процентных расходов.

Согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), в 2025 году дефицит бюджета Бельгии достиг 5,3% ВВП, что стало самым низким результатом в еврозоне. По прогнозам МВФ, при отсутствии существенных изменений в текущем году дефицит сократится до 5,1%, а в 2027-м составит 5,2%.