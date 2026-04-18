«Люди меня любят и поддерживают»

Обнуление результатов выборов, несколько уголовных дел и подписка о невыезде из страны: 17 апреля мэр колумбийского города Тунха Михаил Краснов лишился своего поста. Уроженец Саратова, известный в Колумбии под прозвищами «Эль Русо» и «Профессор» победил на выборах мэра в 2023 году. Как он сам утверждает, без денег и поддержки местных кланов. Предыдущий градоначальник инициировал проверку в отношении преемника. Спустя годы результаты голосования аннулировали. Краснова сняли с должности, выписали штраф. Изначально поводом для отстранения стала преподавательская деятельность. До выборов он заключил контракт с университетом города Тунха. А по колумбийским законам подрядчику госорганизации запрещено работать чиновником. Затем прокуратура завела против Михаила Краснова несколько дел по статьям о коррупции и злоупотреблении полномочиями. Бывший мэр сообщил “Ъ FM”, что намерен оспорить решение о своем отстранении и сейчас ожидает новых судебных разбирательств. Ситуацию с Михаилом Красновым обсудила редактор Александра Абанькова в эксклюзивном интервью “Ъ FM”.

— Михаил, что именно, по-вашему мнению, стало причиной отстранения? Почему сейчас столько обвинений? И как вы оцениваете риски и угрозы, если остаетесь дальше жить в Колумбии?

— Своими выборами я полностью сломал систему, потому что вышел без всего абсолютно, собрал подписи, людям понравилось, и я в этих демократических выборах победил. Здесь феодальная демократия. Я не принадлежу ни к какому клану, помочь мне никто не может, так как за моей спиной никто не стоит. Я считаю, что мне устроили показательную порку. И проблема тут не столько во мне, а в повторении ситуации. Вдруг на следующих выборах уже не в одном городе, а в 50-ти придет какой-то аутсайдер?

Ко всему прочему, на меня еще завели дисциплинарное дело, по которому они ищут возможность запретить мне занимать государственные должности на 14 лет. Вдобавок на меня сфабриковали два уголовных дела. Первое — из-за того, что один из заявителей по обнулению выборов забрал свое заявление, а потом каким-то образом оказался на работе в подведомственном предприятии. И мне инкриминируют незаконный интерес при заключении контрактов. Они хотят меня посадить на срок от восьми до 12 лет. Второе уголовное дело заведено из-за того, что мы раскрыли коррупционную схему предыдущего мэра в подведомственном предприятии. Был заключен договор на строительство социального жилья, но застройщик не выполнял обязательства, а только прокручивал наши деньги. Я это обнаружил. Было подано заявление в прокуратуру и моего предшественника схватили, ему предложили сделку со следствием для того, чтобы он высказал, обвинил в этом меня. Сейчас у меня подписка о невыезде и с такой скоростью на меня могут наклепать еще 10-15 дел.

— Есть ли какие-то варианты защищаться?

—У меня есть адвокат, люди меня любят, народ поддерживает и выступает за меня. В городе, который погряз в задолженностях, видна работа. Мы начали приводить в порядок улицы. На прошлой неделе люди устроили акции против моего снятия. Дело в том, что по странным колумбийским законам, меня сейчас сняли, а через три месяца будут внеочередные выборы, и я на них могу участвовать. Если я пойду, я их обязательно выиграю, за те якобы нарушения, которые сделал. Здесь люди воруют вагонами, и ничего не происходит.

— А вы собираетесь сами идти на выборы?

— Не знаю, потому что я бы сам, честно сказать, хотел бы вообще уехать в Саратов. Мне как раз 47 лет, можно еще что-то успеть сделать. Если бы я пошел на выборы, то уже даже не из-за политической амбиции, а из-за самосохранения.

До того как стать мэром Тунхы собеседник “Ъ FM” Михаил Краснов проживал там уже больше 10 лет. Это университетский город с населением около 200 тыс. человек. Он находится примерно в 130 км от столицы Колумбии Боготы. Еще в феврале Краснов публично заявлял о намерении идти на повышение и баллотироваться на пост губернатора.