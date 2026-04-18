БПЛА ударили по промпредприятиям в Новокуйбышевске и Сызрани

Беспилотники ударили по промышленным предприятиям Новокуйбышевска и Сызрани в Самарской области. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.

«Зафиксированы прилеты по промышленным предприятиям Новокуйбышевска и Сызрани», — написал чиновник. Он не привел подробностей.

Режим угрозы атаки БПЛА в Самарской области сохраняется, отметил губернатор. Он призвал жителей соблюдать меры безопасности.

БПЛА атакуют Самарскую область с ночи. В 3:22 мск в регионе закрыли воздушное пространство на всех высотах, был объявлен план «ковер». Один беспилотник упал вблизи роддома в Новокуйбышевске. В здании были выбиты стекла. При падении аппарата никто не пострадал — всех женщин и детей перевели в соседние медицинские учреждения.