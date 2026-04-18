Четыре авиакомпании планируют возить пермяков в Турцию этим летом

Туроператоры готовятся возобновить чартерные полеты из Перми в Турцию на следующей неделе. Согласно расписанию пермского аэропорта, в этом сезоне в Анталию собираются летать четыре авиакомпании. Туроператор Pegas планирует доставлять своих туристов бортами турецкого лоукостера Southwind («Южный ветер»), Anex – на лайнерах авиакомпании Azur Air, «Библио Глобус» - на самолетах группы «Аэрофлот». Также в расписании значится чартер «Уральских авиалиний» с частотой полетов один раз в неделю. Этот перевозчик планирует летать из Перми в Анталию с конца мая до начала июля. Наиболее регулярные полеты планирует авиакомпания «Южный ветер». Компания планирует осуществлять полеты в ежедневном режиме с 4 июня до 25 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, турецкое направление является самым популярным среди зарубежных у пермяков.