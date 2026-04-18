В небе над Ленинградской областью ночью сбито 27 беспилотников
Как сообщил в своем официальном телеграмм-канале губернатор Ленинградской области губернатор Александр Дрозденко, минувшей ночью силами ПВО уничтожено 27 БПЛА противника.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В районе порта Высоцк произошел пожар, сейчас оно полностью ликвидировано.
Глава региона поблагодарил за работу по защите региона служащих из 6-ой Армии ВВС и ПВО, сотрудников МЧС России и Леноблпожспасса, оперативно потушивших пожар.
Всего за минувшую ночь атакам БПЛО, по данным Министерства обороны РФ, подверглись 15 регионов России, было сбито 258 беспилотников.