В небе над Ленинградской областью ночью сбито 27 беспилотников

Как сообщил в своем официальном телеграмм-канале губернатор Ленинградской области губернатор Александр Дрозденко, минувшей ночью силами ПВО уничтожено 27 БПЛА противника.

В районе порта Высоцк произошел пожар, сейчас оно полностью ликвидировано.

Глава региона поблагодарил за работу по защите региона служащих из 6-ой Армии ВВС и ПВО, сотрудников МЧС России и Леноблпожспасса, оперативно потушивших пожар.

Всего за минувшую ночь атакам БПЛО, по данным Министерства обороны РФ, подверглись 15 регионов России, было сбито 258 беспилотников.