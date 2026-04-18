В Ростове-на-Дону во время пожара погиб 81-летний местный житель

В Ростове-на-Дону возник пожара в частном доме, во время которого погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По оперативным данным, инцидент случился в одном из домовладений на ул. Краеведческой. «Загорелась пристройка, затем огонь перекинулся на дом. Внутри находились хозяйка и квартирант. Женщина успела выбежать на улицу и вызвать пожарных. Мужчину спасти не удалось»,– говорится в сообщении пресс-службы.

В ликвидации возгорания на площади 70 кв. м. участвовали 15 сотрудников службы и четыре спецавтомобиля.

Сейчас дознаватель из МЧС России работает над тем, чтобы установить причину и все обстоятельства.

Ефим Мартов

