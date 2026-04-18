В Челябинской области полиция начала массовые проверки мотоциклистов

В первый же день проводимой на территории региона операции «Мотоциклист» сотрудниками полиции было зафиксировано более 50 нарушений Правил дорожного движения, совершенных мотоциклистами, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Два водителя мотоциклов были отстранены от управления из-за состояния опьянения, еще 16 человек управляли транспортным средством, не имея на то водительских прав соответствующей категории. Кроме того, было выявлено пятеро несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста, но управлявших мотоциклами.

По данным ГАИ, в этом году в Челябинской области было зарегистрировано 17 ДТП с участием мотоциклетного транспорта, в результате которых получили травмы 11 человек.

Дмитрий Моргулес