В Свердловской области повысилось качество питьевой воды

Качество питьевой воды в Свердловской области, по замерам специалистов, возросло на несколько пунктов, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Работники ведомства проводили проверки в отношении организаций, осуществляющих водоснабжение, а также в ходе социально-гигиенического мониторинга.

Так, в первом квартале текущего года санитарно-химический показатель возрос до 91,5% (в 1 квартале 2025 — 90,5%). Результаты по микробиологии показали 97,7%, а в прошлом году в том же квартале – 96,9%. Паразитологические показатели остались прежними – 100%.

Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора взыскали 19 штрафов на сумму 191,5 тыс. руб. за нарушение требований санитарного законодательства, предъявляемых к питьевому водоснабжению, выявленных по итогам контрольных мероприятий.