В Кунгурской ледяной пещере обнаружен редкий минерал

Кунгурские ученые обнаружили в Кунгурской ледяной пещере редкий минерал - икаит. Первая об этом случае на своей странице в ВК сообщила местная журналистка Юлия Долгова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: ВК Юлии Долговой Фото: ВК Юлии Долговой Следующая фотография 1 / 2 Фото: ВК Юлии Долговой Фото: ВК Юлии Долговой

По ее словам, минерал был обнаружен в пещере в начале апреля и был доставлен в лабораторию Горного института УрО РАН. Анализ привезенного образца показал, что это икаит (CaCO3·6H2O). Он был впервые обнаружен в природе на дне фьорда Ика на юго-западе Гренландии. В гипсовых пещерах это первая находка в мире.

Кунгурская ледяная пещера — одна из крупнейших карстовых пещер в Европейской части России. Ее возраст оценивается в 10–12 тыс. лет. Протяженность— около 8153 м, из них около 2 км. оборудовано для посещений туристами. Температура воздуха в центре пещеры — от +5 °C до 2 °C. Пещера содержит 48 гротов, около 70 озер (крупнейшее — Большое подземное, объем 1, тыс. куб.м., площадь 1460 кв.м., глубина до 5 м). В пещере обнаружено порядка 20 видов различных минералов.