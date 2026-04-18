В Невьянске экс-главу МБУ обвинили в присвоении 1,6 млн руб. у своих подчиненных

Бывшему директору одного из муниципальных бюджетных учреждений Невьянска (Свердловская область) предъявлены обвинения по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества в особо крупном размере), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По версии следователей, с 2023 по 2025 год обвиняемая, будучи директором одного из МБУ Невьянска, издавала заведомо незаконные приказы о премировании подчиненных работников, при этом завышая размеры премий. Позже она требовала от сотрудников отдать ей часть полученных ими завышенных премий. В итоге женщина присвоила более 1,6 млн руб., причинив муниципальному бюджету ущерб в особо крупном размере.

«Противоправная деятельность фигурантки была выявлена и пресечена сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с так называемой "беловоротничковой" преступностью. Наработанные материалы представители МВД направили нашим коллегам из регионального СК России, которые и приняли процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по данной ситуации. Оперативное сопровождение по уголовному делу продолжает оказываться сыщиками территориального отдела внутренних дел», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.