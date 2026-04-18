В Ростове временно обесточили дома на двух площадях и трех улицах

В Ростов-на-Дону сегодня, 18 апреля, в 09:57, произошло технологическое нарушение в сети 6 кВ. Об этом сообщили в АО «Донэнерго». Здесь уточнили, что авария привела к частичному отключению потребителей в границах площадей Свободы и Толстого, а также улиц Комсомольская, 31-я линия и 32-я линия.

«Ориентировочное время восстановления электроснабжения в течение трех часов», – добавили представители компании и подчеркнули, что электроснабжение будет возобновлено без предупреждения.

Ранее АО «Донэнерго» на своей странице в мессенджере МАХ сообщало, что сегодня же в Новочеркасске, в 06:29, произошло технологическое нарушение в сети 10 кВ, что привело к частичному отключению потребителей в границах улиц Атаманская, Московская и Комитетская, проспектов Платовский и Ермака. Электроснабжение специалисты компании планировали восстановить в течение двух часов с момента отключения.

Ефим Мартов