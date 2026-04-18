В аэропортах Самары и Ульяновска произошли задержки пассажирских рейсов

В аэропортах Самары и Ульяновска произошли задержки выполнения пассажирских рейсов, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров и предоставление им услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, в воздушных гаванях.

Как сообщают в надзорном ведомстве, задержки также произошли в аэропортах Ижевска, Казани, Кирова, Нижнего Новгорода, Уфы и Чебоксар.

Руфия Кутляева