В аэропортах Самары и Ульяновска произошли задержки пассажирских рейсов

В аэропортах Самары и Ульяновска произошли задержки выполнения пассажирских рейсов, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров и предоставление им услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, в воздушных гаванях.

Как сообщают в надзорном ведомстве, задержки также произошли в аэропортах Ижевска, Казани, Кирова, Нижнего Новгорода, Уфы и Чебоксар.

Руфия Кутляева