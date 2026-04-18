В Чувашии до 2030 года откроют десять ветеринарных операционных

В Чувашии до 2030 года обустроят десять новых ветеринарных операционных — по одной в каждом крупном населенном пункте республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На оснащение первой операционной, открывшейся на Чебоксарской городской станции по борьбе с болезнями животных, из бюджета выделили 7,5 млн руб. На эти средства закупили аппарат УЗИ, рентген, электрокоагулятор, кислородную камеру, бактерицидный рециркулятор и другое оборудование.

До 2030 года аналогичные операционные появятся в Новочебоксарске, Кугесях, Ядрине, Моргаушах, Цивильске, Шумерле, Вурнарах, Канаше, Батырево и Алатыре.

Анар Зейналов