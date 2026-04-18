В Дагестане затопленными остаются 117 домов

В Дагестане затопленными остаются 117 жилых домов, 122 приусадебных участка и шесть участков автомобильных дорог. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Восстановление энергоснабжения продолжается в двух муниципалитетах. В 15 пунктах временного размещения находятся 537 человек, включая 159 детей. Экстренные службы продолжают работать в районах, затронутых наводнениями. Специалисты МЧС проводят дезинфекцию и санитарную обработку, помогают расчищать русло реки Дарвагчай.

В ведомстве заявили, что в Чечне нет затопленных жилых домов и приусадебных участков. Ремонтно-восстановительные работы и оценка ущерба, нанесенного ЧС, продолжаются.

В конце марта — начале апреля на Северном Кавказе прошли ливни. В Дагестане и Чечне произошли масштабные затопления, перебои с электроэнергией, камнепады и сходы селевых потоков, а также разрушения дорог и мостов. В обоих регионах введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.