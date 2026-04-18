Жителя Удмуртии задержали за незаконную продажу патронов

Сотрудники УФСБ по Удмуртии задержали местного жителя по подозрению в незаконном обороте боеприпасов (ст. 222 УК). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба УФСБ по Удмуртии

«Установлено, что подозреваемый незаконно сбыл жителю Ижевска боеприпасы к огнестрельному оружию — 112 патронов калибра 7,62х25 мм, изготовленные самодельным способом и предназначенные для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия»,— говорится в сообщении.

В УФСБ уточнили, что фигурант не связан с экстремистской или террористической деятельностью. Подозреваемый помещен в ИВС За совершение указанного преступления предусмотрено до восьми лет лишения свободы.