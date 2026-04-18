Вражеские БПЛА атаковали промышленные предприятия Новокуйбышевска и Сызрани

В Самарской области зафиксированы прилеты беспилотных летательных аппаратов по промышленным предприятиям Новокуйбышевска и Сызрани. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам главы Самарской области, по предварительным данным пострадавших нет. Работают экстренные службы. Развернуты оперативные штабы. Режим угрозы в регионе сохраняется, продолжается атака вражескими БПЛА на Самарскую область.

Руфия Кутляева