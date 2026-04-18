В Ижевске возбудили дело после ДТП с участием электросамоката и двух пешеходов

СУ СКР по Удмуртии завело уголовное дело после наезда 14-летней девушки на кикшеринговом электросамокате на двух пешеходов. Как сообщает пресс-служба ведомства, оно усмотрело признаки нарушения правил безопасной работы транспорта (ст. 268 УК).

Напомним, ДТП произошло 16 апреля на ул. Дзержинского в Ижевске. Передвигаясь на электросамокате, подросток не справилась с управлением и сбила двух женщин 63 и 79 лет. В результате пешеходы получили травмы. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.