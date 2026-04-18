В Ставрополе в аварии с тремя машинами получили травмы подросток и водители

Ночью 18 апреля в Ставрополе в результате столкновения трех автомобилей пострадали подросток и двое взрослых. Об этом сообщила краевая Госавтоинспекция.

По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло в столице региона сегодня ночью, около 00:30, на ул. 45 Параллель. Водитель Audi не справился с управлением допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Hyundai, а после этого, по инерции, продолжил движение и допустил столкновение с «Ладой».

«В результате автоаварии 36-летний водитель и 16-летний пассажир Hyundai, а также 32-летняя водитель Audi с травмами доставлены в городскую больницу», – констатировали автоинспекторы.

Они установили, что Audi управляла местная жительница, имеющая 12 лет стажа вождения автомобиля и за последние два года девять раз привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются «детальные обстоятельства происшествия, а также степень ответственности всех участников».

