Виктор Акопьян утвержден министром образования Самарской области

На сайте правительства Самарской области Виктор Акопьян указан в качестве министра образования региона. Он избавился от статуса временно исполняющего обязанности.

Виктор Акопьян стал врио министра образования Самарской области в 2018 году. Позже он был утвержден министром. В 2024 году он был переназначен на эту должность. В статусе временно исполняющего обязанности министра он снова был с 16 декабря 2025 года. Тогда Вячеслав Федорищев отправил кабинет министров в отставку.

На сегодняшний день в Самарской области в статусе временно исполняющих обязанности остаются: министр строительства Александр Фомин, министр промышленности и торговли Денис Гурков, министр науки и высшего образования Марк Шлеенков, министр по региональной безопасности Евгений Московцев, заместитель председателя правительства — министр цифрового развития и связи Павел Гокин.

Руфия Кутляева