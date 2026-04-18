Чайковский производитель индюшатины произвел первую партию птицы

Стартап по производству индейки из Чайковского - ООО «Индейка ПК» вырастило первую партию индейки, сообщил на своей странице в ВК глава окружной администрации Алексей Агафонов. «Сегодня на комплексе «выросла» первая партия индеек. Суточные цыплята весом 150 граммов, завезенные на ферму в конце 2025 года, весят около 15-17 кг. Уже завтра выращенная партия отправится в Удмуртию на реализацию», - написал глава.

Господин Агафонов уточнил, что сейчас на комплексе идет обустройство 2-го цеха – в мае корпус заселят молодыми индюшатами. В планах предприятия - обустроить и запустить убойный цех, комбикормовый завод, цех по переработке.

ООО «Индейка ПК», комплекс по промышленному выращиванию индеек, был запущен в конце 2025 года в селе Ваньки (Чайковский округ) на базе реконструированной молочной фермы. Здесь были возведены три корпуса общей площадью 4800 кв. м. Комплекс занимает 13 га и рассчитан на содержание 24 тыс. голов индеек. Плановая мощность комплекса - производство 5 тыс. тонн мяса в год. По расчетам учредителей проекта, выход на плановую мощность позволит предприятию занять седьмое место в России по выращиванию индеек. Общий объем инвестиций в проект уже составил 150 млн руб.

ООО «Индейка ПК» создано в 2024 году. По 33,3% долей общества принадлежат бизнесменам из Удмуртии Марселю Шакирзянову, а также Анатолию и Алексею Морозовым. Последний является гендиректором ООО. Марсель Шакирзянов также владеет ООО «КПРС-Агро» из Татарстана, которое занимается разведением сельскохозяйственной птицы.