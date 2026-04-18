Оренбургскую область посетил первый заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров

Оренбуржье с рабочим визитом посетил первый заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров. Он встретился с губернатором Оренбургской области Евгением Солнцевым и побывал на промышленных предприятиях. Об этом сообщает правительство России.

Во время визита в регион Денис Мантуров посетил «Завод бурового оборудования», где ему представили первую в России самоходную буровую установку, полностью разработанную отечественными инженерами и предназначенную для бурения и геологоразведки твердых полезных ископаемых на глубине до 3 тыс. м. Ключевой элемент инженерного потенциала завода — уникальный испытательный стенд «Гранит», первый в стране комплекс, способный моделировать реальные буровые процессы.

Денис Мантуров также посетил производство оборудования для пищевой промышленности «ОК-инжиниринг». Предприятие представило новые образцы высокопроизводительного оборудования собственной разработки для мясоперерабатывающей промышленности под торговой маркой «ОренКлип».

«Обрабатывающая промышленность Оренбургской области представлена предприятиями различных отраслей, от пищевого и нефтегазового машиностроения до оборонно-промышленного комплекса. Сегодня мы обсудили, как региону развиваться дальше и в каких направлениях. Необходимо расширять промышленную инфраструктуру путем создания сети индустриальных парков. Готовы оказывать со стороны федерального Правительства поддержку, ждем от вас инициативы», — отметил первый заместитель председателя Правительства России.

Совместно с губернатором Денис Мантуров осмотрел выставку продукции промышленных производителей Оренбургской области.

