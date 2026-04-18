Самарскую область атакуют БПЛА, беспилотник упал рядом с родильным домом в Новокуйбышевске

В субботу, 18 апреля, с раннего утра Самарскую область атакуют средства БПЛА. Угроза атаки беспилотников была объявлена в 04:20 (MSK+1). Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX.

Глава региона также сообщил, что один из беспилотников упал в непосредственной близости от родильного дома в Новокуйбышевске. В здании выбиты стекла. Пострадавших нет. Детей и пациентов перевели в соседние медучреждения. На месте развернут оперативный штаб.

Руфия Кутляева