В Магнитогорске запущен в тестовую эксплуатацию первый электробус

Электробус модели «Синара-6253» вышел на тестовые испытания в Магнитогорске на маршрут №61, соединяющий Привокзальную площадь и Правобережные очистные сооружения, сообщает пресс-служба компании «Синара-транспортные машины».

Испытания, проходящие на базе муниципального предприятия «Маггортранс», продлятся до 25 апреля. За это время специалисты должны проверить надежность конструкции модели и ее транспортную, экономическую и экологическую эффективность. Сам электробус произведен на Челябинском заводе городского электротранспорта (Синара — Городские Машины).

Дмитрий Моргулес