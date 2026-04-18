Пермский производитель соков увеличил чистую прибыль до 408 млн рублей

Пермский производитель соков - ООО «Санфрут» в 2025 году увеличило чистую прибыль в 1,7 раза – с 239 млн руб. до 408 млн руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на финотчетность компании.

При этом, выручка предприятия выросла на 3,4% - с 3,06 млрд руб. до 3,2 млрд руб. Выручка от продаж на внутреннем рынке выросла с 3 млрд руб. до 3,1 млрд руб., экспортная выручка сократилась со 101,3 млн руб. до 55,1 млн руб. При этом себестоимость продаж снизилась на 4,4% - до 2,1 млрд рe,/, что позволило увеличить валовую прибыль на 24,2% - до 1 млрд руб.

«Санфрут» присутствует на рынке с 2001 года. Компания выпускает напитки под пятью собственными торговыми марками «Dario», «Красавчик», «Фруктовый остров» и «Правило вкуса». Производственная мощность завода достигает 220 млн литров напитков в год. Владельцем завода является Ксения Галкина, которая владеет 100% «Санфрут» через принадлежащее ей ООО "Инвестпроект" (99,9%) и напрямую (0,1%).