Бывший депутат заксобрания пытается вернуться в парламент

Декан экономического факультета Пермского госуниверситета Татьяна Миролюбова подала заявление для участия в праймериз «Единой России» на выборах в заксобрание Пермского края. Как уточняет региональное отделение партии, госпожа Миролюбова планирует побороться за мандат депутата в избирательном округе № 2.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Татьяна Миролюбова уже была депутатом заксобрания 2016-2021 годов, возглавляла комитет по промышленности, экономической политике и налогам. На выборах 2016 года входила в тройку лидеров по общекраевому списку партии. В 2021 году она проиграла праймериз и в выборах не участвовала.