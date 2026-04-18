Исландия перестала быть единственной страной без комаров из-за глобального потепления

Экологические проблемы привели к появлению комаров в Исландии. Как сообщается в статье журнала Science, до 2025 года страна оставалась единственной арктической территорией, свободной от этих насекомых.

Основной причиной ученые называют стремительное потепление: Арктика нагревается в четыре раза быстрее, чем остальной мир. Это приводит к раннему таянию снега и увеличению продолжительности лета, что улучшает условия для размножения насекомых. Дополнением стала активизация деятельности человека — развитие туризма и судоходства открыло новые пути для проникновения видов на остров.

Из-за появления комаров у птиц в Исландии нарушилась синхронизация между вылуплением птенцов и появлением насекомых, служащих им пищей. Кроме того, вспышки численности насекомых-травоядных приводят к уничтожению растительности, что ускоряет таяние вечной мерзлоты.

Исследователи предупреждают, что Исландия стала индикатором отсутствия в Арктике единой системы мониторинга биологических рисков. Без международного сотрудничества будет невозможно предотвратить подобные события до их перехода в стадию кризиса.