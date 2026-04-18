В четырех аэропортах России ввели ограничения на полеты

В аэропортах Пензы, Самары и Ульяновска ввели ограничения на прием и выпуск авиарейсов, сообщили в Росавиации. Кроме того аэропорт Санкт-Петербурга принимает и выпускает самолеты по согласованию с властями.

Идентичные ограничения действуют в воздушных гаванях Пскова, Саратова, Краснодара и Калуги. Ночью 18 апреля беспилотная опасность была объявлена в Липецкой, Тамбовской, Пензенской, Саратовской, Воронежской областях, а также в республиках Татарстан и Чувашия.