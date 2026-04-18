Концерт группы «Пикник», ледовое шоу Этери Тутберидзе и спектакль «Осенний роман»

Когда выступит рок-группа «Пикник» в рамках юбилейного тура, где покажут новое ледовое шоу Этери Тутберидзе со звездами российского фигурного катания, а также что ждет зрителей на спектакле «Осенний роман» по мотивам цикла рассказов Ивана Бунина «Темные аллеи».

18 апреля (суббота)

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

На сцене «Локомотив-Арены» выступит рок-группа «Кипелов» Валерия Кипелова. За более чем двадцатилетнюю историю музыканты выпустили три студийных альбома и множество лайв-релизов. В новом гастрольном туре музыканты представят программу «Весы судьбы». Начало в 19:00.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Команда Этери Тутберидзе представит новое ледовое шоу на сцене «Сибирь-Арены». Среди участников шоу лучшие фигуристы России — Алина Загитова, Евгения Медведева, Александра Трусова, Петр Гуменник, Аделия Петросян и другие звезды. Начало в 18:00.

19 апреля (воскресенье)

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Новосибирском государственном театре оперы и балета покажут балет «Дон Кихот» по одноименному роману Мигеля де Сервантеса Сааведры. Хореография — Мариуса Петипа и Александра Горского. Начало в 18:00.

20 апреля (понедельник)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В Новосибирской государственной филармонии пройдет концерт-спектакль «Аллилуйя любви». На сцене выступит фолк-группа Street Fiddlers. Музыкальный спектакль «Аллилуйя любви» создан на материале рок-оперы «Юнона и Авось». Ее авторы — композитор Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский. Начало в 19:00.

21 апреля (вторник)

Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ

В ДК Железнодорожников покажут спектакль «Осенний роман». Постановка основана на цикле рассказов Ивана Бунина «Темные аллеи». В основу спектакля легли произведения: «Темные аллеи», «Пароход “Саратов”», «Месть», «В Париже», «Мадрид» и «Руся». На сцене выступят Кристина Бродская, Глафира Тарханова, Петр Красилов, Александр Ратников и Артем Мосин-Щепачев. Начало в 19:00.

В Доме ученых СО РАН пройдет спектакль-концерт в жанре народной мистерии «Русский крест» по одноименной поэме Николая Мельникова. По задумке режиссера Марины Брусникиной в концерте поэзия в прочтении Евгения Миронова соединяется с авторской электронной музыкой Николая Попова и народным звучанием фольклорного ансамбля «Комонь». Начало в 19:00.

В Доме ученых СО РАН откроется выставка Владимира Распутина «Сила Земли Русской». В ней автор представит две серии работ — о былинных богатырях и времени. Владимир Распутин — член новосибирского отделения Творческого Союза художников и Союза дизайнеров России, много лет сотрудничал с известной сибирской группой «Калинов мост». Начало в 10:00.

22 апреля (среда)

В лофт-парке «Подземка» выступит рок-группа «Папин Олимпос». Коллектив был создан Давидом Сайфуллоевым вместе с друзьями. Дебютный трек — «Темно-оранжевый закат» — вышел в конце мая 2018 года, после чего композиция быстро набрала популярность. С того момента группа выпустила четыре студийных альбома и пять мини-альбомов. Начало в 19:00.

23 апреля (четверг)

Новосибирская государственная филармония представит камерный ансамбль «Солисты Москвы». Это запись концерта, состоявшегося в Московской государственной филармонии 31 октября 2024 года. В программе — «Маленькая ночная серенада» Вольфганга Амадея Моцарта и «Серенада для струнного оркестра» Петра Чайковского. Начало в 19:00.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Доме джаза выступит Полина Ильина — петербургская саксофонистка и вокалистка, ученица Геннадия Гольштейна, участница его оркестра «Саксофоны Санкт-Петербурга». Программа посвящена Санкт-Петербургу. Музыканты исполнят известные мелодии XX века и авторские композиции. Начало в 19:00.

24 апреля (пятница)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На сцене «Локомотив-Арены» пройдет концерт «Один день» рок-группы «Пикник». Выступление пройдет в рамках гастрольного тура, посвященного 45-летию группы и выходу дебютного альбома «Дым», 25-летию знакового альбома «Египтянин» и 70-летию лидера «Пикника» Эдмунда Шклярского. Начало в 20:00.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Новосибирском государственном художественном музее откроется выставка «Женщины и дети в годы Великой Отечественной войны». Это уникальный фотопроект, посвященный трудовому подвигу женщин и детей в годы Великой Отечественной войны. На выставке представлены снимки фотокорреспондентов военного времени: Макса Альперта, Анатолия Егорова, Бориса Игнатовича, Бориса Кудоярова, Марка Маркова-Гринберга и других. Начало в 12:00.

Александра Стрелкова

