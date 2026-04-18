В Севастополе загорелся резервуар с остатками топлива после атаки БПЛА

Резервуар с остатками топлива загорелся в микрорайоне Казачья Бухта в Севастополе, сообщил глава города Михаил Развожаев. По преварительной информации, возгорание произошло из-за сбитого БПЛА.

«На месте работают все необходимые спецслужбы. Площадь пожара небольшая. Никто из людей не пострадал»,— написал господин Развожаев.

По его словам, пожар не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя, так как запасов топлива в резервуаре не было. В регионе продолжает действовать беспилотная опасность.