Погранслужба Польши отказала во въезде украинке с радиоактивной купюрой в $100

Пограничники на переходе в польскую Медыку отказали во въезде жительнице Украины, которая перевозила купюру в $100 — радиационное излучение банкноты в несколько сотен раз превышало естественный фон. Инцидент произошел 15 апреля во время проверки на пункте пропуска, сообщила погранслужба Польши.

При прохождении 54-летней женщиной радиационных ворот сработал сигнал тревоги. В ходе детального досмотра выяснилось, что среди имевшихся у нее $9,9 тыс. одна стодолларовая банкнота имела излучение в 1,9 тыс. раз сильнее нормы. Эксперты установили, что источником излучения является изотоп, применяемый в медицине.

Сама путешественница пояснила, что везла деньги для покупки автомобиля в Польше. Из соображений безопасности пограничники изъяли купюру, а жительнице Украины отказали во въезде.