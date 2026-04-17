Курс доллара. Прогноз на 20-24 апреля

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков В этом месяце вновь ожидаем роста отчислений в бюджет со стороны нефтегазовых компаний На следующей неделе рубль может продолжить волну укрепления. Основным фактором станет рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые будут готовиться к ключевой дате налоговых выплат — 28 апреля. В этом месяце вновь ожидаем роста отчислений в бюджет со стороны нефтегазовых компаний — объем может составить порядка 0,9 трлн руб., что на 30–40% выше показателей марта и в два раза превышает объемы февраля. Дополнительный спрос на рублевую ликвидность, учитывая текущие рублевые ставки, будет стимулировать компании к продаже валютной выручки, что увеличит навес предложения. При этом спрос на иностранную валюту пока не может обеспечить балансировку рынка. Его снижению способствует низкий интерес к валютам со стороны как инвесторов, с учетом рисков дальнейшего укрепления рубля, так и населения — проблемы с логистикой из-за конфликта на Ближнем Востоке оказывают давление на «туристический» спрос на валюту. Текущий баланс на рынке, по нашему мнению, создает условия для закрепления пары юань/рубль ниже 11 руб. и риски отступления китайской валюты к минимумам прошлого года.

Павел Бирюков,

главный экономист Может снизить волатильность на валютном рынк В течение недели рубль укреплялся (-1,8% н/н) до 10,96 руб./юань — минимума с 5 февраля, однако после вербальных интервенций правительства он вернулся к отметке 11,1 руб./CNY, отыграв большую часть укрепления. 16 апреля на Биржевом форуме министр финансов РФ Антон Силуанов допустил досрочное (ранее 1 июля) возобновление валютных операций в рамках бюджетного правила. По его словам, отложенные мартовские продажи валюты сопоставимы с предполагаемыми покупками в апреле. Однако при сохранении текущих цен на нефть объем отложенных покупок за май—июнь может оказаться существенным, в связи с чем Минфин может быть заинтересован в том, чтобы ограничить дальнейшее накопление отложенных покупок, что может снизить волатильность на валютном рынке. На следующей неделе мы ожидаем, что рубль может сохраниться в диапазоне 10,9–11,2 руб./CNY.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Проинфляционные риски все еще сохраняются Поддержку рубль может получить в случае роста нефтяных цен, которые показали укрепление, несмотря на заявления президента США о перспективах заключения мирного соглашения с Ираном. Между тем давление на его курс способны оказать перспективы более быстрого возобновления бюджетного правила, на заявление о котором национальная валюта в моменте отреагировала снижением. В фокусе на предстоящей неделе — решение по ключевой ставке, где мы предполагаем ее снижение на очередные 0,5%, до 14,5%. Проинфляционные риски все еще сохраняются, поэтому ЦБ будет снижать ставку очень аккуратно, небольшими шагами. В центре внимания для оценки дальнейшей траектории движения евро — свежая статистика по инфляции в еврозоне, которая превысила прогнозы и ускорилась в марте до 2,6%. Таким образом, она впервые с начала текущего года обогнала целевой уровень ЕЦБ на отметке в 2%.

Илья Федоров,

главный экономист Сейчас курс медленно укрепляется Минфин РФ снова поменял свою позицию и прервал укрепление рубля. Рост цен на нефть позволяет министерству компенсировать недопродажи валюты уже по итогам апреля и выйти с покупками валюты уже в мае. Окончательного решения нет, но рубль уже развернулся. В пике курс ослабевал почти на 2 руб. Сейчас курс медленно укрепляется: все же приближается налоговый период и нужны рубли. До конца месяца курс может опуститься ниже 75 руб./$, если, конечно, Минфин не объявит о начале покупок валюты в мае. Тогда часть экспортеров может взять кредит на уплату налогов и не продать валюту в рынок сразу. Ожидаем курс в диапазоне 74,5–77 руб./$ на следующей неделе.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Устойчивость рубля сохранится на фоне приближения сроков единого налогового платежа Российский рубль проявляет устойчивость, несмотря на резкое падение нефтяных котировок. По отношению к доллару США рубль прибавляет 0,38%, повышаясь до 75,65 руб./$. За неделю рубль укрепляется к доллару на 0,95%, продолжив серию из четырех недель непрерывного роста. Устойчивость рубля сохранится на фоне приближения сроков единого налогового платежа, намеченного на 28 апреля, что в некоторой степени нивелирует негативный эффект от падения нефтяных котировок. В этом контексте курс доллара США может колебаться некоторое время в диапазоне 75–77 руб./$.

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления Для рубля есть негативный фактор Рубль корректируется вниз на заявлениях Минфина о возможном более раннем восстановлении действия бюджетного правила. Для рубля это означает, что часть ожидаемого увеличенного предложения валюты в результате высоких цен на нефть в марте будет выкуплена Минфином. Вероятно, рынок несколько переоценивает влияние этого события, поскольку ожидаемый приток валюты сможет обеспечить и потребности бюджетного правила, и внутренний спрос на валюту, особенно в условиях сдержанной активности импортеров. Для рубля есть негативный фактор в виде нулевой недельной инфляции и снижения инфляционных ожиданий населения в апреле, которые усиливают вероятность более быстрых темпов снижения ключевой ставки.