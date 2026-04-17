Диас-Канель: Куба продолжит закупать энергоносители за рубежом

Куба продолжит закупать энергоносители за рубежом, несмотря на санкции, заявил президент республики Мигель Диас-Канель. По его словам, Гавана не планирует отказываться от поставок, которые жизненно необходимы для экономики страны.

«Мы не отказываемся от права, которое у нас есть как у нации, импортировать топливо и от права других наций продавать нам топливо»,— сказал кубинский президент в интервью телеканалу RT.

Параллельно с импортом Куба делает ставку на внутреннюю генерацию и экологические проекты. По словам господина Диас-Канеля, страна вкладывает средства в развитие солнечной энергетики, использование биомассы и биогаза, а также в расширение сети электротранспорта.

В январе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу. Позднее он заявлял, что американские силы могут «заглянуть на Кубу» после завершения операции против Ирана. В конце марта на остров прибыл российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти.