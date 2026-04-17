ВЦИОМ: 52% россиян поддержали идею делать ДНК-тесты на отцовство в роддоме

Более половины россиян поддерживает идею подтверждения отцовства сразу после рождения ребенка с согласия родителей, следует из опроса ВЦИОМа. В поддержку высказались 52% опрошенных. Мужчины чаще высказываются об инициативе одобрительно (57% из них — за), женщины — чуть реже (48%).

Участницы опроса, которые не высказываются в поддержку, в основном заявляют о том, что им эта тема безразлична (27%). Среди противниц идеи — 17% ответивших. Их чуть больше, чем мужчин, среди которых против высказалось 15%. Всего к идее безразлично относятся 25%, отрицательно — 16%, затруднились ответить 7%.

Согласились бы на проведение такого теста при рождении ребенка 49%, скорее согласились бы — 19%. Сторонники идеи в основном объясняют свою позицию желанием избежать обмана, «проверить мать», и лишь затем заявляли, что идея поможет юридической защите ребенка. Противники ДНК-тестов объясняют свою позицию защитой границы частного, семейного. Участники опроса заявляли о недоверии государству: об опасении контроля, использовании данных и неэффективного расходования бюджетных средств.

61% участников опроса заявили, что мужчина должен продолжать воспитывать ребенка даже если узнал, что тот — не от него. Это поддержали 60% мужчин и 63% женщин. За прекращение в участии в жизни ребенка высказались 11%, а 27% ответить на это затруднились.

В России заговорили о теме обязательного ДНК-тестирования в роддомах заговорили в апреле — с такой инициативой выступил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его мнению, это поможет впоследствии упростить оформление выплат в том числе семьям погибших на СВО военных.

Во ВЦИОМе подходят к выводу: инициатива, задуманная как защитная, по сути, легитимирует недоверие и проверки. В опросе поучаствовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Фотогалерея

Мемориалы, посвященные матерям

В 1979 году в Ростове-на Дону открылась скульптурная композиция «Мать и дитя» работы архитектора Михаила Минкуса. Отлитая в бронзе женщина в длинном платье левой рукой прижимает к себе ребенка. В ее правой вытянутой вверх руке — голубь, символ мира. На постаменте есть строки Максима Горького: «Восславим женщину — Мать, чья любовь не знает преград...Все прекрасное в человеке — от лучей солнца и от молока Матери»

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Скульптура «Материнство» Фернандо Ботеро расположена в испанском городе Овьедо. Она является частью ансамбля городского пейзажа, украшенного скульптурными работами — мемориалами, посвященными вечно актуальным образам

Фото: Zulio / Flickr

«Дева» украшает двор Королевской академии искусств в Лондоне, автор — Дэмьен Херст. Поза фигуры напоминает скульптуру «Маленькая танцовщица четырнадцати лет» Эдгара Дега (1881). Господин Херст объясняет отсыл на работу Дега: «Это как-то несуразно; она не должна быть на самом деле беременной. Мне нужно было, чтобы она вызывала такое чувство. Любая беременная выглядит достаточно взрослой, вот в чем проблема»

Фото: Alessia Pierdomenico / Reuters

Памятник маме в Тюмени открыт 1 июня 2010 года, когда отмечалось 60-летие Международного дня защиты детей. Скульптор — Петр Старченко. Бронзовый памятник изображает беременную женщину, рядом с которой другие дети. Изначально планировалось установить рядом и фигуру папы, но от этой идеи автор отказался, однако позже на руке женщины появилось обручальное кольцо

Фото: Дмитрий Ткачук / URA.RU / ТАСС

Парк скульптур Вигеланда в Осло знаменит изображением людей во время различных занятий. Каждая из статуй передает определенный набор эмоций, человеческих отношений. Несколько скульптур здесь отображают различные аспекты материнства, детства, рождения новой жизни

Фото: YAY / ТАСС

Памятник «Мама, играющая с дочкой» в американском Солт-Лейк-Сити

Фото: Carter Williams / Flickr

Памятник Gospodor в Толедо (штат Вашингтон, США) включает четыре монументальные фигуры: скульптуру Христа — самую высокую, памятник Холокосту, памятник борьбе индейцев за существование и скульптурное изображение Матери Терезы

Фото: Elaine Thompson / AP

В 2019 году в московском перке «Зарядье» появился арт-объект из стальных прутьев, который представляет собой силуэт женщины со скрещенными на груди руками. Это работа московской художницы, скульптора и перформера Weld Queen. Рисунок из прутьев отсылает к орнаменту растений или кровеносной системе человека. Символизирует вечную циркуляцию энергии, пульсацию жизненной силы

Фото: Пресс-служба парка "Зарядье" / Пресс-служба парка

«Памятник детям Беслана» на Малой Охте в Санкт-Петербурге представляет собой фигуру скорбящей матери с телом ребенка на руках, стоящую перед крестом. В основание бронзового памятника заложены капсулы с землей, которую привезли с мемориального кладбища на месте захваченной в 2004 году школе

Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев

Монумент независимости Узбекистана в Ташкенте в 2005 году дополнился скульптурой «Счастливой матери». Согласно постановлению президента Узбекистана Ислама Каримова от 3 февраля 2006 года, комплекс следует именовать «Монументом независимости и гуманизма»

Фото: RIA-Novosti / Dmitry Astakhov / Presidential Press Service / AP

Скульптура «Беременная» установлена напротив здания Сибирского государственного медицинского университета в Томске в июне 2005 года. Памятник выполнен в авангардном стиле: тело будущей матери состоит из металлической каркасов, сквозь которые виден ее ребенок. Создатель бронзового монумента — томский скульптор Николай Гнедых

Фото: Коммерсантъ / Евгений Курсков

На этой скульптуре Денниса Смита, установленной в 2005 году, изображена мать, играющая с детьми. Она расположена перед мормонским храмом в Солт-Лейк-Сити (США)

Фото: Douglas C. Pizac / AP

Скульптура «Скорбящая сибирячка» установлена рядом с Музеем воинской славы в Омске. Авторы памятника — скульптор Сергей Голованцев и архитектор Михаил Хахаев. Посвящен памятник Анастасии Акатьевне Ларионовой, жительнице деревни Михайловка Омской области, семь сыновей которой — Григорий, Пантелей, Прокопий, Петр, Федор, Михаил, Николай — ушли на фронт и не вернулись

Фото: Чепурко Александр / ТАСС

Скульптура «Скорбь матери» находится в левой части площади Скорби на Мамаевом кургане в Волгограде. Памятник представляет собой фигуру матери, которая склонилась над телом погибшего сына

Фото: Копосов Геннадий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Памятник «Нашим матерям» расположен на Аллее славы подмосковного города Видное. Из описания памятника: «Мать как символ продолжения рода человеческого, Мать как символ женщины, ведущей своих детей по жизни к Храму веры и правды, к свету, добру, счастью. Ее лицо и лица детей в композиции обращены по ходу их движения к Вечному огню и храму великомученика Георгия Победоносца»

Фото: alek-ka4alin2012 / Wikimapia

Скульптурная композиция «Мать и дитя» возле детской поликлиники в Новосибирске представляет собой женщину с ребенком, как бы летящих в пространстве

Фото: jilfond54 / livejournal

Памятник матерям в городе Гламоч, Босния и Герцеговина

Фото: Javier Bauluz / AP

Скульптура в виде ладони, на которой дремлет девочка, открыта в Кемерово в 2009 году недалеко от родильного дома. По задумке авторов, композиция «Колыбель» должна стать символом признательности всем матерям, оберегающим и воспитывающим своих детей

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

