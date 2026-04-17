ВЦИОМ: 52% россиян поддержали идею делать ДНК-тесты на отцовство в роддоме

Более половины россиян поддерживает идею подтверждения отцовства сразу после рождения ребенка с согласия родителей, следует из опроса ВЦИОМа. В поддержку высказались 52% опрошенных. Мужчины чаще высказываются об инициативе одобрительно (57% из них — за), женщины — чуть реже (48%).

Участницы опроса, которые не высказываются в поддержку, в основном заявляют о том, что им эта тема безразлична (27%). Среди противниц идеи — 17% ответивших. Их чуть больше, чем мужчин, среди которых против высказалось 15%. Всего к идее безразлично относятся 25%, отрицательно — 16%, затруднились ответить 7%.

Согласились бы на проведение такого теста при рождении ребенка 49%, скорее согласились бы — 19%. Сторонники идеи в основном объясняют свою позицию желанием избежать обмана, «проверить мать», и лишь затем заявляли, что идея поможет юридической защите ребенка. Противники ДНК-тестов объясняют свою позицию защитой границы частного, семейного. Участники опроса заявляли о недоверии государству: об опасении контроля, использовании данных и неэффективного расходования бюджетных средств.

61% участников опроса заявили, что мужчина должен продолжать воспитывать ребенка даже если узнал, что тот — не от него. Это поддержали 60% мужчин и 63% женщин. За прекращение в участии в жизни ребенка высказались 11%, а 27% ответить на это затруднились.

В России заговорили о теме обязательного ДНК-тестирования в роддомах заговорили в апреле — с такой инициативой выступил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его мнению, это поможет впоследствии упростить оформление выплат в том числе семьям погибших на СВО военных.

Во ВЦИОМе подходят к выводу: инициатива, задуманная как защитная, по сути, легитимирует недоверие и проверки. В опросе поучаствовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.