В Карелии предлагают убрать алкоголь из прикассовых зон в магазинах

Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил запретить продажу спиртного в прикассовой зоне магазинов. По его мнению, такая выкладка провоцирует импульсивный спрос и необдуманные траты. Инициатива стала продолжением политики региона по сокращению потребления алкоголя, эффективность которой в правительстве республики оценивают как высокую.

О разработке новой ограничительной меры господин Парфенчиков заявил во время отчета перед региональным парламентом. Он пояснил, что расположение алкогольной продукции непосредственно у касс «провоцирует импульсивные покупки». Внедрение запрета, по замыслу главы республики, должно снизить число ситуаций, когда покупатель поддается соблазну буквально на выходе из магазина.

Господин Парфенчиков подчеркнул, что предыдущие шаги по ужесточению розничной продажи алкоголя не встретили негативной реакции в регионе и привели к положительным результатам. В подтверждение он привел статистику: по итогам 2025 года потребление спиртного на душу населения в Карелии сократилось на 16% по сравнению с 2024 годом, а к 1 марта 2026 года — еще на 4%. Республика покинула пятерку регионов-лидеров РФ по этому показателю. Кроме того, количество алкоточек уменьшилось на 8%, а объемы продаж — на 9%.