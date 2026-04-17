В волгоградском Котово отопление отключат 20 апреля

Администрация Котово Волгоградской области скорректировала сроки завершения отопительного сезона. Ранее теплоснабжение планировали прекратить 15 апреля, однако из-за нестабильной погоды отключение перенесли на 20 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

В большинстве других муниципалитетов региона отопительный сезон уже закончен. В Урюпинске тепло перестали подавать 17 апреля. В Волжском отключение было 15 апреля, а в Волгограде — еще 6 апреля.

Последние несколько дней в области наблюдались заморозки, прошли дожди и усиливался ветер. Жители районов, где отопление уже отключили, жаловались на холод в квартирах и требовали возобновить подачу тепла.

Нина Шевченко