Водонапорную башню в саратовском Петровске восстановят для экскурсий

Водонапорная башня в Петровске Саратовской области будет восстановлена. О планах по ее приспособлению для современного использования сообщил глава муниципального района Максим Калядин.

Фото: канал Максима Калядина в MAX

Члены градозащитного совета под руководством Владимира Лешукова осмотрели сооружение 1904 года постройки, входящее в ансамбль Привокзальной площади. Отмечена высокая сохранность винтовой лестницы с орнаментом, чугунного бака и исторических оконных рам.

По словам господина Калядина, в здании планируется провести уборку, заменить остекление и установить архитектурную подсветку. После этого башню откроют для экскурсий.

Нина Шевченко