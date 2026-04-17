В Балашове благоустроят сквер на Рабочей

В Балашове запланировано благоустройство сквера на ул. Рабочей, в историческом районе города. Об этом сообщил региональный минстрой.

На территории создадут газоны с зелеными насаждениями и пешеходные дорожки. Обустроят детскую площадку, зону отдыха «Балашов купеческий», а также стендовую зону, посвященную уроженцу города, Герою Советского Союза, летчику-испытателю Юрию Гарнаеву.

Первый замминистра строительства и ЖКХ области Александр Мышев отметил, что сквер находится рядом с обновленной в прошлом году площадью. Всего в регионе благоустроено более 1,4 тыс. объектов, в 2026 году работы продолжатся.

Нина Шевченко