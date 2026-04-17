Девелопер из Екатеринбурга получил второй проект КРТ в Перми

Торги на право КРТ в Балатово выиграло ООО «СК „Практика строительства“». Информация размещена на сайте «ГИС-торги». Первым внимание на документ обратил портал ProPerm.Ru. Итоговая стоимость договора по сравнению со стартовой не изменилась и составила 6,3 млн руб. Также в торгах принимало участие пермское ООО «Апекс-девелопмент».

Победитель торгов получил право реновации двух земельных участков в границах ул. Качалова, ул. Космонавта Леонова и ул. Космонавта Беляева общей площадью 7,7 га. Девелоперу предстоит расселить 13 тыс. кв. м аварийного и ветхого жилья, построить новое здание детского сада на 350 мест, сформировать земельный участок под школу, а также выполнить ремонт ул. Нефтяников и реконструкцию ул. Качалова с обустройством новых остановочных комплексов общественного транспорта.

28 апреля пройдут торги на право КРТ еще двух участков в Балатово. Территория ограничена ул. Качалова, ул. Комбайнеров и ул. Космонавта Беляева.

ООО «СК „Практика строительства“» входит в свердловскую компанию «Практика». Согласно сайту организации, она создана в 2007 году. За это время девелопер ввел в эксплуатацию 415 тыс. кв. м жилой недвижимости, 40 тыс. кв. м загородной. Кроме того, к настоящему моменту группа управляет 20 девелоперскими объектами. До того, как стать девелопером компания работала подрядчиком. Руководителем является Александр Невмержицкий.

Это уже второй проект КРТ девелопера из Екатеринбурга в Перми: осенью застройщик выиграл аукцион на право реновации территории в микрорайоне Авиагородок и на ул. Чайковского.