Суд в Саратове отправил в СИЗО трех подростков за нападение на иностранцев

Ленинский районный суд Саратова отправил под стражу трех подростков в возрасте 15, 16 и 17 лет. Их подозревают в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием предметов в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщили в пресс-службе облсуда.

Как установило следствие, в конце декабря 2025 года школьники напали на африканца с кастетом и гаечным ключом. В феврале 2026-го — на еще одного иностранца. В марте они попытались избить граждан Гвинеи и Камеруна, вооружившись молотком и игрушечным пистолетом, однако одному из потерпевших удалось остановить нападавшего.

28 марта задержанных поместили в СИЗО на два месяца. Областной суд оставил меру пресечения без изменений, отклонив жалобу защиты.

Нина Шевченко