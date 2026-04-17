Уровень преступности в Пензенской области сократился на 13%

В первом квартале 2026 года общее число зарегистрированных преступлений в Пензенской области сократилось почти на 13%. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко. Он отметил, что регион по-прежнему входит в число лидеров по безопасности как в ПФО, так и в России в целом.

Активную помощь сотрудникам правоохранительных органов оказывают добровольцы. По словам главы региона, народные дружины помогли пресечь 347 правонарушений и раскрыть четыре преступления. При содействии бойцов молодежного отряда «Тигр» выявлено более 500 административных правонарушений и 46 преступлений.

На заседании областного правительства господин Мельниченко порекомендовал муниципалитетам активнее перенимать положительный опыт друг друга. Особое внимание губернатор обратил на необходимость усилить взаимодействие с правоохранительными органами и советами общественности в вопросах профилактики правонарушений.

Нина Шевченко