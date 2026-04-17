Дезертир, убивший конвоира, заключен под арест

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд санкционировал арест рядового Валерия Сенюкова, сообщает РИА Новости. Фигурант дела обвиняется в дезертирстве с оружием и убийстве сотрудника конвоя, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

«Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Валерия Сенюкова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 338 УК РФ (дезертирство с оружием) и п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, выполняющего служебный долг)», — говорится в сообщении.

Срок содержания под стражей на данный момент не уточняется. Обстоятельства инцидента, предшествовавшего задержанию подозреваемого, в суде не раскрывались. По данным неофициальных источников, речь может идти о попытке побега из-под стражи.

Расследование ведет военное следственное управление СК РФ по Западному военному округу.

Подозреваемый был задержан в Петрозаводске за самовольное оставление части. При конвоировании в Санкт-Петербурге он нанес смертельное ранение одному из охранявших его военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

Следственные органы Главного военного следственного управления СК России возбудили уголовное дело в отношении рядового. Инцидент произошел 16 апреля около 20:00 при конвоировании задержанного в расположение части. Военнослужащий отвлек внимание конвоиров и нанес серию ударов ножом одному из них — контрактнику той же воинской части. Потерпевший скончался на месте.

Скрывшийся с места преступления был задержан по горячим следам.