Следствие порешало с решалой

Сотрудники ГСУ СКР по Санкт-Петербургу задержали адвоката Сергея Крикуна. Как сообщили в пресс-службе ведомства, он подозревается в покушении на убийство, совершенном еще в 1997 году. Речь идет о расстреле в лифте, который едва не стал смертельным для жертвы. Потерпевший, с которым хотел расправиться Крикун, решил назвать имя знакомого, напавшего на него, спустя почти 30 лет.

Фото: СКР по Санкт-Петербургу

По данным следствия, 7 октября 1997 года подозреваемый приехал к дому своего знакомого, другого члена группировки, Алексея Тябуна, на улице Уточкина и устроил в парадной засаду. Когда потерпевший, поднявшись на лифте, вышел на этаже, киллер открыл огонь, выпустив в жертву не менее четырех пуль. Тябуна спасли врачи.

Киллера искали, но долгие годы преступление оставалось нераскрытым. В 2003 году следователи уже приходили к Тябуну. Тогда он не назвал имени нападавшего, а дело перешло в разряд «глухарей».

В 2026 году ГСУ СКР по Санкт-Петербургу вновь подняло материалы. Потерпевшего повторно допросили и предъявили ему фотографии. На этот раз Тябун уверенно указал на Сергея Крикуна. Спустя почти 30 лет стрелка опознал и лифтер, работавший в доме на Уточкина.

Сотрудники СКР задержали адвоката. По месту его жительства прошли обыски. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на убийство). Сам Крикун вину не признал, отказавшись от дачи показаний. Его интересы представляет адвокат Сергей Афанасьев, который на протяжении многих лет ведет дела фигурантов «тамбовской» ОПГ. Он же ранее защищал Владимира Барсукова-Кумарина, находящегося сейчас в заключении.

Следствие ходатайствует об аресте господина Крикуна в Октябрьском райсуде Санкт-Петербурга.

Полина Пучкова