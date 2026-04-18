То густо, то пусто

В Татарстане по итогам первого квартала 2026 года рост цен на жилье сопровождался разнонаправленной динамикой предложения, тогда как на рынке аренды ставки после перегрева начали корректироваться. Медианная стоимость квадратного метра новостройках увеличилась на 12% в годовом выражении, до 242 тыс. руб. Стоимость метра на рынке вторичного жилья — на 8,5%, до 166 тыс. руб. В сегменте аренды ставки выросли на 23,1% год к году, до 34 тыс. руб., однако в последние месяцы перешли к снижению. Эксперты связывают такую динамику с высокой долей дорогих новостроек и сжатием предложения на вторичке на фоне недоступной ипотеки, а также с перераспределением спроса из аренды в покупку жилья.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Предложение новостроек в Татарстане в марте выросло на 9,9% к февралю, на 17,8% к декабрю 2025 года и на 17,7% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Недвижимость». Медианная стоимость квадратного метра составила 242 тыс. руб., снизившись за месяц на 3,2%, но увеличившись на 2,9% за квартал и на 12% за год. В целом по Приволжскому федеральному округу объем предложения новостроек в марте вырос на 5,9% относительно февраля. За I квартал 2026 года экспозиция расширилась на 9% (к декабрю 2025-го), а в годовом выражении — на 9,6%. Медианная цена квадратного метра в ПФО в марте составила 143 тыс. рублей, снизившись на 0,9% к февралю. За квартал она практически не изменилась (+0,1%), а за год сократилась на 0,9%.

Вторичное жилье На вторичном рынке Татарстана предложение в марте увеличилось на 0,8% к февралю, однако за квартал сократилось на 2,9%, а за год — на 30,7%. Медианная стоимость квадратного метра достигла 166 тыс. руб., увеличившись на 1,1% за месяц, на 5% за квартал и на 8,5% в годовом выражении. В ПФО объем предложения на вторичном рынке в марте практически не изменился (+0,1% к февралю). За I квартал он сократился на 5,6%, за год — на 13,6%. Медианная цена квадратного метра в марте 2026 года составила 103 тыс. рублей, прибавив 1,5% к февралю, 3,9% — к декабрю и 8,1% в годовом выражении.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ В сегменте долгосрочной аренды предложение в Татарстане в марте выросло на 1,4% за месяц и на 2,3% за квартал. Медианная ставка составила 34 тыс. руб., снизившись на 2,9% за месяц и на 1,5% за квартал, при этом в годовом выражении показатель увеличился на 23,1%. В целом по ПФО предложение в марте расширилось на 10,8% относительно февраля, по итогам I квартала 2026 года — на 57,3%, а за год — на 38,7%. Медианная ставка аренды в марте составила 24,1 тыс. рублей, практически не изменившись за месяц (+0,2%), снизившись на 2% за квартал и выросла на 1,1% в годовом выражении.

Мнение экспертов Как отмечает коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров, рынок развивается в рамках сезонных трендов: в начале года на фоне невысокой активности арендаторов предложение накапливается, а ставки остаются под давлением. «Для первичного рынка важным фактором являются акции и скидки от застройщиков, то, насколько они готовы снижать цены для продвижения своих проектов. На вторичном рынке влияние скидок, которые продавцы делают в объявлениях во время поиска покупателей, также имеет значение. Кроме того, на оба рынка влияют динамика ключевой ставки Банка России, от которой зависят банковские ставки по ипотеке, и условия и доступность льготных ипотечных программ, в частности семейной ипотеки», — заключает эксперт. Факторы динамики по сегментам в целом подтверждает аналитик ФГ «Финам» Кристина Гудым, однако делает акцент на различиях внутри рынка. По ее словам, на первичном рынке застройщики активно выводят объекты бизнес- и премиум-класса с более высокой маржинальностью, а инвестиционный спрос со стороны состоятельных покупателей поддерживает цены в верхнем сегменте. «Резкое сжатие предложения на вторичке — следствие недоступности рыночной ипотеки. Продавцы, не находя платежеспособных покупателей, предпочитают снимать лоты с продажи, а не снижать цену. Оставшиеся объекты скорее относятся к наиболее ликвидным или качественным сегментам, что искажает среднюю цену вверх», — отметила Кристина Гудым. Рынки же долгосрочной аренды жилья ПФО и Татарстана, по мнению Евгения Белокурова, в первом квартале развивались в рамках сезонных трендов: на фоне невысокой активности арендаторов предложение накапливается, а ставки стагнируют или снижаются. «Во второй половине марта начался рост активности арендаторов, но пока что он не оказывает заметного влияния на медианные показатели. Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы рынок аренды жилья в ПФО и Татарстане будет развиваться сообразно сезонным трендам, спрос будет увеличиваться, что может повлиять на динамику ставок аренды. При этом предпосылок для заметных изменений в месячном выражении нет, все процессы будут происходить постепенно», — заключил Евгений Белокуров.



Влас Северин