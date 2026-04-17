В Саратове будут судить директора стройфирмы за сокрытие 14 млн рублей налогов

В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). По версии следствия, с декабря 2024 года по сентябрь 2025 года директор, чья компания имела налоговую задолженность перед бюджетами разных уровней, дал указание контрагентам перечислять деньги за товары и услуги напрямую поставщикам, минуя расчетные счета своей фирмы, сообщили в СУ СКР по региону.

Таким образом были скрыты средства, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки. Общая сумма сокрытых средств превысила 14 млн руб.

Дело, возбужденное по материалам саратовской УФНС, уже с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

В СК отметили, что ранее этот же руководитель уже привлекался за аналогичное преступление — тогда суд назначил ему штраф в 200 тыс. руб.

Нина Шевченко